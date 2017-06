15-Jähriger bei Schießübungen verletzt

Ein 15 Jahre alter Schüler ist am Montag in Klagenfurt durch einen Schuss aus einer Luftdruckpistole leicht verletzt worden. Bei Schießübungen in einem Wald mit einem gleichaltrigen Freund hatte sich ein Schuss gelöst.

Die beiden Schüler führten im Kudlichwald gegen 20.30 Uhr Schießübungen durch. Als einer der Burschen die Pistole ablegte, löste sich ein Schuss und traf den Burschen am Hinterkopf. Die beiden 15-Jährigen begaben sich zu Bekannten, die den Schülern auch die Waffe abnahmen und später der Polizei übergaben. Daraufhin fuhren die Schüler selbst mit ihren Mopeds in das Unfallkrankenhaus. Bei dem Burschen wurde eine leichte Verletzung diagnostiziert, er konnte das Spital nach ambulanter Behandlung bereits wieder verlassen.

Vorläufiges Waffenverbot und Anzeige

Bei der Befragung gab einer der Burschen an, seit etwa einem Jahr im Besitz dieser Luftpistole zu sein. Die Polizei verhängte gegen beiden Burschen ein vorläufiges Waffenverbot. Der Schütze wird wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.