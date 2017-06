19-jähriger durch Stichflamme schwer verletzt

Ein junger Mann aus Braunau hat am Sonntag beim Basteln von Fackeln schwere Verbrennungen erlitten. Beim Wegtragen einer mit Wachs gefüllten Feuerschale schoss plötzlich eine Stichflamme hoch und erfasste den 19-Jährigen. Er musste ins Klinikum nach Klagenfurt geflogen werden.

Am Sonntag kurz vor Mittag war ein 19-Jahre alter Mann aus Braunau in einem Pfadfindercamp in der Marktgemeinde Rosegg, gemeinsam mit seinen zwei Freunden damit beschäftigt Fackeln herzustellen. Dazu erwärmten sie Wachs in einem Blechbehälter. Den Blechbehälter stellten sie in eine Feuerschale, damit das Wachs heiß wird. Das Wachs wurde jedoch zu stark erhitzt und entzündete sich.

Schwere Verbrennungen im Gesicht

Um den Blechbehälter abzukühlen und die Flammen zu löschen nahm der 19 Jahre alte Mann diesen mit feuerfesten Handschuhen von der Feuerschale. Während der Mann den Behälter zu einer Wiese trug, schoss plötzlich eine Stichflamme nach oben. Der Oberösterreicher erlitt dabei schwere Verbrennungen im Gesicht und wurde nach ärztlicher Versorgung vom Notarzthubschrauber RK 1 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.