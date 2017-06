Frau aus brennender Wohnung gerettet

Ein 22 Jahre alter Mann wurde am Sonntag in Villach möglicherweise zum Lebensretter. Er bemerkte einen Brand in der Wohnung eines Mehrparteienhauses. Mit einem Feuerlöscher konnte er die Flammen eindämmen und die Wohnungsinhaberin ins Freie bringen.

Das Feuer war am späten Nachmittag aus unbekannter Ursache in der Küche der Wohnung ausgebrochen. Die 50 Jahre alte Frau versuchte mit Wasser den Brand zu löschen. Als das nicht gelang, verständigte sie die Einsatzkräfte. Zeitgleich meldeten mehrere Anrufer in der Villacher Innenstadt eine starke Rauchentwicklung in dem Wohnhaus.

HFW Villach/KK

Brand von Nachbarn gelöscht

Ein 22-Jahre alter Mann aus Hart fuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem PKW am Haus vorbei. Er bemerkte das Feuer im zweiten Stock, parkte den Wagen und begab sich mit einem Handfeuerlöscher zur Wohnung der Frau. Mit dessen Hilfe gelang es ihm, bis zu ihr vorzudringen. Danach brachte er die 50-jährige ins Freie. Der Brand in der Küche wurde von Nachbarn mit einem Handfeuerlöscher eingedämmt. Die Wohnungsinhaberin wurde bei ihren Löschversuchen unbestimmten Grades verletzt. Sie musste von der Rettung in das LKH Villach eingeliefert werden, konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus aber wieder verlassen.

Wohnung unbewohnbar

Ein Atemschutztrupp wurde mit einer Wärmebildkamera in die stark verrauchte Wohnung geschickt. Dort wurden die Fenster geöffnet und letzte Glutnester mittels Kleinlöschgerät abgelöscht. Mittels Hochleistungslüfter wurde der gefährliche Brandrauch aus der Wohnung geblasen.

HFW Villach/KK

Im Einsatz standen die Hauptfeuerwache Villach und die Freiwillige Feuerwehr Perau mit insgesamt 39 Feuerwehrleuten und acht Fahrzeugen. In der Wohnung entstand ein schwerer Sachschaden und ist derzeit nicht bewohnbar. Die Polizei ermittelt noch betreffend der Brandursache.