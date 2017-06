BZÖ-Parteitag: Spitze tritt ab

Das BZÖ Kärnten hält als kleinste Landtagspartei am Sonntag einen Parteitag in Klagenfurt ab. Obfrau Johanna Trodt-Limpl und auch ihr Stellvertreter Wilhelm Korak ziehen sich aus der Politik zurück.

Zum Parteitag wurde 700 Mitglieder eingeladen, allerdings wird höchstens mit dem Erscheinen von 60 bis 100 Leuten gerechnet, hieß es aus der Parteizentrale. Zwölf Jahre nach seiner Gründung wollen sich nun die letzten beiden BZÖ-Abgeordneten aus der Politik verabschieden. Trodt-Limpl will nicht mehr als Obfrau kandidieren und auch nicht mehr im nächsten Landtagswahlkampf antreten.

Auch Korak, der neben Trodt-Limpl im Landtag sitzt, lehnt es ab, die Partei zu übernehmen. Auch er will nicht mehr antreten und stattdessen in die Privatwirtschaft wechseln. Wer stattdessen das BZÖ übernehmen wird, wollte im Vorfeld des Parteitages niemand sagen. Dem Vernehmen nach könnte es sich aber um Helmut Nikel, Gemeinderat in Grafenstein handeln.

Nur noch wenige Landesorganisationen

Wer immer die Partei übernehmen wird, sie dürfte ihre besten Zeiten längst hinter sich haben. 2005 von Jörg Haider gegründet, nachdem sich dieser von der FPÖ getrennt hatte, begann schon nach Haiders Tod der Abstieg. Die Kärntner Blauen kehrten mehrheitlich zur FPÖ zurück. Das BZÖ ist nur noch in Kärnten im Landtag vertrete. Auf der Homepage ist überhaupt nur noch von vier Landesorganisationen die Rede. Nneben Kärnten werden Salzburg, Tirol und Vorarlberg genannt.

Finanziell steht die Kärntner Landespartei allerdings nicht so schlecht da, sagte Trodt-Limpl. Mit einem finanziellen Polster in Millionenhöhe könnte man jederzeit einen Wahlkampf finanzieren. Ob das als Bewegung gegründete Bündnis auch entsprechend attraktive Kandidaten findet, wird der Parteitag zeigen.

Link: