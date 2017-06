Vater griff Jugendamtsmitarbeiterin an

Ein Vater hat eine Mitarbeiterin des Jugendamts in Feldkirchen im Büro eines Kindergartens tätlich angegriffen. Es ging in einem Gespräch in Anwesenheit der Ex-Lebensgefährtin des Mannes um das Besuchsrecht für den gemeinsamen Sohn.

Erhebungen und Einvernahmen durch Polizeibeamte Polizei Feldkirchen ergaben, sich der Vorfall bereits am 23. Mai gegen Mittag im Büro eines Kindergartens im Bezirk Feldkirchen ereignet hatte. Ein 34-jähriger Mann hinderte eine Beamtin des Jugendamtes der Bezirkshauptmannschaft an der Ausübung ihrer Pflichten tätlich angriff und beleidigte.

Der Mann versetzte der Beamtin mehrere Stöße gegen den Körper, wodurch sie aber keine Verletzungen erlitt. Danach hinderte der Mann für einige Zeit die Ex-Lebensgefährtin und seinen Sohn daran, das Büro zu verlassen und beschimpfte bzw. beleidigte die anwesenden Personen weiter. Nach dem Abschluss weiterer Erhebungen wird der Mann bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.