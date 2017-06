Kaiser mit Kern in Russland

Landeshauptmann Peter Kaiser war mit einer Delegation von Bundeskanzler Christian Kern (beide SPÖ) in St. Petersburg (Russland) beim Weltwirtschaftsforum. Die FPÖ kritisiert, man hätte sich klar für eine Aufhebung der Sanktionen aussprechen müssen.

Kaiser nutzte die Möglichkeit, um mit Kern in bilateralen Gesprächen mit Russlands Präsident Vladimir Putin und seinem Außenministern Sergej Lawrov sowie anschließend mit dem indischen Premierminister Narendry Mondi Kärnten zu repräsentieren. Am Abend trafen Kern und Kaiser den deutschen Außenminister Sigmar Gabriel zu einem Gedankenaustausch.

Zusammenarbeit mit Region Krasnojarsk

In den Gesprächen sei es um globale Entwicklungen und Veränderungen wie Klimawandel, Digitalisierung, Migrationsbewegungen aber natürlich auch um kriegerische Konflikte, die Rolle Russlands und die gegen das Land verhängten Sanktionen gegangen, so eine Aussendung des Landes. Es wurde auch ein Memorandum of Understanding mit der russischen Region Krasnojarsk als Start für Kooperationen unterzeichnet.

Kaiser sagte, im Oktober soll es eine österreichische Wirtschaftsdelegation geben, bei der auch Kärntner Unternehmer mit dabei sein sollen. Man werde versuchen, in den Bereichen, wo man Stärken habe, Kooperationen zu suchen. Aber es gehe auch um Investments. Vor allem bei Solar- und alternativen Energieformen sei Kärnten vorbildhaft. Aber auch bei Reinraumtechnologie und Nanotechnologie sei man gut aufgestellt. Man erwarte sich auch einen kulturellen Austausch und einen Austausch auf der Bildungsebene mit der Region Krasnojarsk, sagte Kaiser.

„Sanktionen besser früher als später aufheben“

Kaiser meinte, dass die Sanktionen gegen Russland besser früher als später aufgehoben werden sollten, wie auch in einer von der Kärntner Landesregierung beschlossenen Resolution festgehalten. Dazu bedürfe es aber eben auch, dass Russland entsprechende Bereitschaft zur friedlichen Konfliktlösung u.a. in der Ukraine signalisiere. Deswegen sei es wichtig, dass auch eine kleine Region wie Kärnten seine außenpolitische Rolle und Verantwortung wahrnehme. Mit der Teilnahme am Wirtschaftsforum und den bilateralen Gesprächen können man das Vertrauen in Österreichische und Kärntner Unternehmen stärken.

FPÖ: Klare Distanzierung von Sanktionen

Die FPÖ sagte in einer Aussendung, Kaiser habe die Chance vertan, sich klar von den Sanktionen gegen Russland zu distanzieren und von der EU eine sofortige Aufhebung zu verlangen. Österreich müsse als Mitgliedstaat aktiv gegen die Russland-Sanktionen auftreten, um so ein schnellstmögliches Umdenken innerhalb der EU bewirken, so FPÖ-Obmann Gernot Darmann.