Betrunkener schoss mit Gewehr in Wald

Am Freitagabend hat ein schwer alkoholisierter Mann in Wernberg Schüsse in einen angrenzenden Wald abgegeben. Offenbar wollte er seinen Hund treffen, der ihn kurz zuvor gebissen hatte und dann in den Wald gelaufen war.

Gegen 18.00 Uhr erstattete ein Mann aus Wernberg bei der Polizei Anzeige, dass ein Nachbar offensichtlich mit einem Gewehr herumlaufe und schreie, er werde jemanden umbringen. Als die Polizisten bei dem Anwesen eintrafen, hörten sie einen Schuss. Im Lauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass ein 55-jähriger Mann mit einem Kleinkalibergewehr einen ungezielten Schuss in Richtung des angrenzenden Waldes abgegeben hatte.

Gewehr wurde dem Mann abgenommen

Der offensichtlich stark alkoholisierte Mann hatte sich über seinen Hund geärgert, weil ihn dieser in die Hand gebissen hatte. Aus diesem Grund schrie er das Tier lautstark an und gab danach einen ungezielten Schuss in Richtung Wald ab. Bei der Schussabgabe wurde niemand verletzt oder gefährdet. Das Kleinkalibergewehr sowie die dazugehörige Munition wurden sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, er wird nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.