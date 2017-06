Bergsteiger von Lawine mitgerissen und getötet

Am Großglockner ist Samstagfrüh ein 32 Jahre alter Bergsteiger von einer Lawine erfasst und getötet worden. Sein Begleiter blieb unverletzt. Die Bergung war gefährlich, es drohten Steinschlag und weitere Lawinen.

Die Männer wollte offenbar über die sogenannte Aschenbrennerroute in der Nordwand zum Gipfel aufsteigen und brachen sehr früh auf. Horst Wohlgemuth von der Alpinpolizei sagte, in der Aschenbrennerroute seien zwei Bergsteiger sehr früh aufgestiegen. Gegen 6.30 Uhr sei es dannzu dem tödlichen Unfall gekommen: „Vor ihnen löste sich ein kleines Schneebrett und riss einen der beiden mit. Er stürzte mehrere hundert Meter über die Nordwand ab und blieb am Glocknerauslauf liegen.“

„Zu warm für die Nordroute“

Es habe auf dem Berg höher oben geschneit, die Temperaturen waren aber hoch, daher keine idealen Bedingungen, so Wohlgemuth. Die beiden seien nicht aneinander geseilt gegangen, das habe den zweiten Mann gerettet. Andere Bergsteiger seien ebenfalls am Berg gewesen, denen sei es aber zu gefährlich gewesen, sie drehten um, so der Alpinpolizist.

„Für die Nordwand ist es zu warm, der Schnee ist durchfeuchtet. Bei der Bergung hatten wir immer wieder große Probleme mit Steinschlag und Lawinen.“ Der überlebende Bergsteiger sei vom Rettungshubschrauber C7 ausgeflogen worden, der Tote sei von der Fußmannschaft geborgen worden. Man habe sich wegen der Witterung beeilen müssen. Laut Wohlgemuth sei der Mann sofort tot gewesen.