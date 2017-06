Toter bei Motorbootunfall

Ein 44 Jahre alter Mann aus Niederösterreich ist am Freitag bei Maria Wörth von einem Motorboot in den Wörthersee gestürzt und vermutlich ertrunken. Seine Leiche wurde erst am Samstag in 30 Meter Tiefe gefunden. Der Bootslenker war alkoholisiert.

Der Bootsführer hatte das Boot scharf in eine Kurve gelenkt, dabei dürfte der Mann das Gleichgewicht verloren haben und ins Wasser gestürzt sein. Der genaue Unfallhergang wird von der Polizei noch ermittelt. Neben dem Bootsführer befanden sich noch vier weitere Männer auf dem Motorboot: Ein 44-Jähriger, ein 49-Jähriger, ein 42-Jähriger Mann, alle aus Niederösterreich, sowie ein 32-jähriger Klagenfurter.

Leiche bereits geborgen

Eine sofort eingeleitete Suchaktion blieb erfolglos und musste gegen 19.00 Uhr wegen eines aufziehendes Gewitters abgebrochen werden. Obwohl die Taucher binnen Minuten im Wasser waren, wurde der Mann nicht gefunden. Die Leiche wurde bei einer neuerlichen Suche Samtagfrüh rund 300 Meter vom Ufer entfernt entdeckt und geborgen.

Laut Stefan Valentinitsch von der Wasserrettung seien 100 Einsatzkräfte, darunter mehr als 40 Taucher, an der Suche beteiligt gewesen, die Leiche lag in rund 30 Meter Tiefe. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnete eine Obduktion an, die am Sonntag durchgeführt wird. Das Motorboot wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft sichergestellt.