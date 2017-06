Shuttlebus-Service für Gäste ohne Auto

Kärntens Tourismus stellt sich zunehmend auf eine neue Zielgruppe ein. Immer mehr Gäste reisen ohne eigenes Auto an. Nun gibt es ein neues Shuttlebus-Service, das Gäste zum Hotel oder zu Ausflugszielen bringt.

Immer mehr Gäste, vor allem aus Großstädten, wollen ohne Auto und klimaschonend an ihr Urlaubsziel reisen. Das neue Angebot soll die Lücke zwischen der Ankunft am Bahnhof und der Weiterfahrt in das Hotel oder in ein Ausflugsziel schließen. Die Gäste - aber auch Einheimische - können ab sofort Shuttlebusse an zehn Kärntner Bahnhöfen individuell für Transfer-Fahrten buchen.

ORF

Hälfte der Großstädter haben kein Auto mehr

Wer ein Bahnticket nach oder in Kärnten bucht, wird auf der ÖBB-Seite im Internet auf das neue Angebot hingewiesen. Im Internet sind die Transfer-Busse unter Kärnten Transfer ab sofort buchbar. Reisende werden zum gewünschten Zeitpunkt von zehn Bahnhöfen in acht Kärntner Regionen, von Friesach bis Greifenburg abgeholt und zum gebuchten Hotel oder zu einem Ausflugsziel und retour gefahren.

Das Projekt kostet etwa 2,2 Millionen Euro. Etwa die Hälfte kommt von Land sowie aus Wirtschafts- und Klimaschutz-Förderung. Tourismus-Referent Christian Benger (ÖVP): „In Summe gibt es hier Riesenchancen. Ob es ein Erfolg wird oder nicht, wird man erst in einiger Zeit sehen. Aber der Trend in den großen Städten ist der, dass 50 Prozent der Menschen kein Auto mehr haben. Und dieses Gästespektrum wollen wir.“

260 Ausflugsziele werden angefahren

4.600 Betriebe und 260 Ausflugsziele werden angefahren. Für die Logistik dahinter sorgt der Busunternehmer Martin Bacher aus Radenthein, der eine Ausschreibung für sich entschieden hat: „Das Buchen ist nur online möglich. Wir schauen uns bis 18.00 Uhr des Vortages an, welche Buchungen herein gekommen sind, und dann verstricken und disponieren wir die Buchungen zu Fahrten.“ Der Preis ist für Kunden bei der Buchung ersichtlich. Sieben Euro pro Erwachsenen kostet beispielsweise die Strecke vom Villacher Hauptbahnhof bis zum Faaker See.