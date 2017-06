Photovoltaik: Produktion fast verzehnfacht

In Kärnten hat sich die Stromerzeugung durch Photovoltaik-Anlagen in den vergangenen fünf Jahren nahezu verzehnfacht. Im vergangenen Jahr wurden rund 78 Gigawattstunden an Photovoltaikstrom produziert.

Diese 78 Gigawattstunden entsprechen einer Kollektorfläche von 50 Hektar oder rund 125 Fußballfeldern. Für heuer rechnet Umweltlandesrat Rolf Holub (Grüne) mit der Erzeugung von 115 Gigawattstunden Solarstrom.

Holub: Bessere Einspeistarife für Betreiber

Schon in zwei Jahren könnten die Vorgaben aus dem Energiemasterplan des Landes hinsichtlich Stroms aus der Photovolatik erreicht werden, sagte Holub. Für die Betreiber einer Anlage müsse es in Zukunft aber auch bessere Einspeistarife geben: „Wir haben einen einstimmigen Beschluss des Landtages, der uns das Net Metering (ein Modell zur Vergütung von Strom aus Photovoltaikanlagen; die Red.) aufträgt. Und das bedeutet, dass ich den Strom, den ich produziere, auch ins Netz einspeisen darf. Und zwar nicht um den billigen Preis, sondern um den normalen Preis.“

Da müsse es noch eine Einigung mit dem Energieversorger geben, sagte Holub. Slowenien habe ein solches Modell schon. Derzeit sei es in Kärnten noch so, dass man für die Kilowattstunde 20 Cent zahle, aber nur vier Cent dafür bekomme.