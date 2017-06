Luft bei K20 wegen Sanierung belastet

Laut einer Aussendung der Kärntner Landesregierung weist die Luft rund um die Deponie K20 wegen der laufenden Sanierungsarbeiten Belastungen auf, die jedoch geringer werden. In aktuellen Frischgrasproben ist kein HCB nachweisbar.

In den Monaten Jänner, Februar und teilweise auch im März gab es an vier Messestellten direkt neben der Altlast K20 in Brückl Überschreitungen des Langzeitrichtwertes bei Luftimmissionsmessungen.

ORF

„Die erhöhten Werte sind offensichtlich auf die dort stattfindenden Sicherungsarbeiten zurückzuführen. Bereits die Daten für den Monat April zeigen eine deutliche Abnahme der Werte. Derzeit ist die Oberflächenabdichtung zu rund 70 Prozent fertiggestellt und wir gehen davon aus, dass sich die Immissionsmesswerte weiter verbessern werden“, so Umweltabteilungsleiter Harald Tschabuschnig.

Kein HCB, Quecksilber, Arsen oder Cadmium

Rund um die Altlast K20 wird aus Vorsorgegründen sowohl vom Anbau pflanzlicher Lebensmittel als auch von Nutztierhaltung abgeraten. Heuer sollen im Rahmen eines Deponie-Monitorings landwirtschaftliche Flächen im Zwei-Kilometer-Radius rund um die Altlastendeponie untersucht werden.

ORF

Von bisher 20 gezogenen Proben liegen 17 Ergebnisse vor. In keiner dieser 17 Frischgras-Proben konnte HCB nachgewiesen werden. Ebenso wurde keine grenzwertüberschreitende Belastung mit Quecksilber, Blei, Arsen oder Cadmium nachgewiesen werden.

Lebensmittel unter dem niedrigeren Richtwert

Bei allen in diesem Jahr gezogenen Proben von Milch, Milchprodukten und Fleischprodukten lag der HCB-Gehalt laut Umweltabteilung unter dem Grenzwert und auch unter dem für das Görtschitztal viel niedriger festgelegten Richtwert. Von zwölf Frischfleisch-Proben lag keine über dem Grenzwert, zwei lagen jedoch über dem strengeren Richtwert. Bei Ölen lag eine der drei Proben über dem Richtwert, dabei handelte es sich um Kürbiskernöl. Kürbiskerne und Kürbiskernöl würden allgemein vermehrt HCB enthalten, heißt es dazu vom Land. Ebenfalls keine Grenz- und Richtwertüberschreitungen gibt es bei pflanzlichen Lebensmitteln, Trinkwasser, Eiern und Fertiggerichten.

Ernährungsempfehlungen bleiben aufrecht

Für die betroffene Bevölkerung des Tales gibt es eine eigene Ernährungsempfehlung. Damit mehr HCB abgebaut, als aufgenommen wird, empfiehlt die Landessanitätsdirektion, weiterhin kein Fleisch aus lokaler Produktion und generell wenig Fleischprodukte zu essen.

Proben-Ergebnisse im Detail

Mit April 2017 wurden bei Milch konkret 40 Proben gezogen, bei Milchprodukten 36 und bei Fleischprodukten 35. Keine lag über dem Grenz- und auch nicht über dem Richtwert. Von den zwölf Fleischproben waren zwei über dem Richtwert.

Fast 6.000 Proben wurden seit 2014 allein im Agrar- und Veterinärbereich analysiert. Hinzu kommen noch zahlreiche Lebensmittelproben und die Untersuchungen der Humanmedizin.