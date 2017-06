Alter Lindwurm glänzt wieder wie neu

Das Wappentier der Kärntner Landeshauptstadt hat seine „Schönheitskur“ abgeschlossen. Nach fünf Wochen Restaurierung darf der Lindwurm wieder offiziell seinen Dienst als Wahrzeichen der Stadt aufnehmen.

Nach Ostern wurde der Lindwurm mit Absperrgittern und Transparenten verhüllt, damit die Restauratoren ungestört der Sanierung des über 400 Jahre alten Wappentiers aus Kreuzberglschiefer nachgehen konnten.

Stadtpresse Klagenfurt

Am Donnerstag wurde der Lindwurm wieder offiziell an Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPö) übergeben: „Ein großes Dankeschön an die Restauratoren, die Denkmalfreunde und das Denkmalamt fürs Mithelfen und die gute Zusammenarbeit“.

Lindwurm hatte Moos und Algen angesetzt

Für sein Alter ist der Lindwurm offenbar in gutem Zustand. Das Team der ARGE Steinrestaurierung aus Wien hatte trotzdem einige Ausbesserungen vorzunehmen. Unter anderem wurde eine Nassreinigung durchgeführt, Moos und Algen entfernt. Kleinere Risse mussten geschlossen werden, damit Feuchtigkeit und Frost keine Schäden anrichten.

Vorgenommen wurden auch Mörtelergänzungen an der Brunnenanlage und Natursteinergänzungen. Um die Stufenanlage kümmerten sich Steinmetz Cekoni und Marco Tomasi. Insgesamt haben die Sanierungsmaßnahmen rund 50.000 Euro gekostet. 20.000 Euro stellten die Denkmalfreunde zur Verfügung.

