Schlange versteckte sich in Auto

Mittwochabend entdeckte ein Mann in Grafenstein eine Schlange, die sich neben seinem Auto sonnte. Das Tier ergriff die Flucht in das Fahrzeug und wurde erst von einem ÖAMTC Techniker unter einer Verkleidung entdeckt.

Mittwochabend traute ein Mann in Grafenstein seinen Augen nicht, als er eine rund 1,2 Meter lange Schlange neben seinem Fahrzeug liegen sah. Als er sich dem Tier näherte, kroch es unter das Fahrzeug und war nicht mehr auffindbar. Der Mann fuhr daraufhin zum ÖAMTC Stützpunkt Klagenfurt.

ÖAMTC

Eine halbe Stunde suchten man beim ÖAMTC nach dem Tier. Durch Zufall wurde die Schlange schließlich entdeckt, weil eine defekte Beleuchtung am Fahrzeug festgestellt wurde. Beim Tausch der Lampe wurde das Tier in seinem Versteck in der Stoßstange gefunden.

ÖAMTC

Nachdem nicht klar war, ob es sich um eine giftige Schlange handelte, wurde die Reptilienexpertin Helga Happ zu Rate gezogen. Sie erkannte sofort, dass das Tier eine ungefährliche aber angriffslustige Äskulapnatter ist und nahm den blinde Passagier nach der rettungsaktion mit zu sich.

ÖAMTC

Laut ÖAMTC passiert es immer wieder, dass Schlangen sich im Inneren eines Fahrzeuges verkriechen. Die Autoexperten raten in solchen Fällen, wenn möglich das Fahrzeug an einem sonnigen Platz stehen zu lassen und abzuwarten bis die Schlange selber wieder herauskriecht, wenn es dem Tier zu heiß werden sollte.