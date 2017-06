KAC komplettiert Kader für neue Saison

Der EC KAC hat am Donnerstag die beiden letzten Neuverpflichtungen für die kommende Eishockeysaison bekannt gegeben. Der US Amerikaner Jon Rheault und der Kanadier Julian Talbot komplettieren den Kader der Rotjacken. Der KAC wird 2017/18 mit insgesamt neun Legionären spielen.

Der EC-KAC wird in der Saison 2017/18 die Erste Bank Eishockey Liga und die Champions Hockey League mit neun Legionären im Kader bestreiten. Am Donnerstag vermeldeten die Rotjacken die Neuzugänge von zwei neuen Stürmen. Der US-Amerikaner Jon Rheault wechselte vom Nationalliga B-Klub EHC Visp aus der Schweiz nach Klagenfurt.

Fünf Spiele in der NHL

Jon Rheault startete seine Karriere im Universitätseishockey, und wurde 2006 von den Philadelphia Flyers in der fünften Runde des NHL-Entry Drafts ausgewählt. Fünf Spiele bestritt der US-Amerikaner in der stärksten Liga der Welt. Davor war er fünf Spielzeiten eine Klasse darunter in der AHL aktiv, konnte in 282 Partien 143 Scorerpunkte sammeln.

Deutscher Meister mit Mannheim

Ab 2013 setzte er seine Laufbahn in Europa fort, wurde in der DEL mit den Adlern Mannheim einmal Meister und erzielte in 161 Spielen insgesamt 92 Punkte. In der abgelaufenen Saison sammelte Rheault für den EHC Visp in der Schweizer NLB in 29 Begegnungen 37 Scorerpunkte. Dieter Kalt, Head of Hockey Operations beim EC KAC definiert den Neuzugang als „hungrigen ambitionierten Spieler, der ein guter Eisläufer ist und sich auch in den hart umkämpften Bereichen des Spielfeldes vor den Toren und in den Ecken wohlfühlt“.

Letzter Neuzugang kommt aus Berlin

Nur wenige Stunden nach der Verpflichtung von Jon Rheault vermeldete der KAC mit dem Kanadier Julian Talbot den letzten Neuzugang für die kommende Saison. Der 32-jährige brachte es in der AHL in 317 Partien auf 176 Scorerpunkte. Im Sommer 2011 wechselte Julian Talbot zu den Eisbären Berlin in die Deutsche Eishockeyliga DEL zum Spitzenklub Eisbären Berlin, mit dem er zwei Mal Meister wurde. In sechs Jahren DEL holte Talbot, der beim KAC als Mittelstürmer vorgesehen ist, in 337 Ligaspielen, 205 Punkte.

Neun Legionäre in Saison 2017/18

„Mit Julian Talbot erwarten wir einen vielseitig einsetzbaren Spieler in Klagenfurt, der für uns mit seiner Bissigkeit und seiner Erfahrung wichtig hinsichtlich der angestrebten mannschaftlichen Geschlossenheit sein wird“, so KAC Sportdirektor Dieter Kalt. Talbot besetzt beim EC-KAC den neunten und letzten eingeplanten Legionärsplatz im Kader für die Spielzeit 2017/18.

KAC Kader für die Saison 2017/18:

Torhüter: Thomas Dechel (2018), Tomáš Duba (2018), David Madlener (2018)

Abwehr: Christoph Duller (2019), David Fischer (2018), Kevin Kapstad (2018), Michael Kernberger (2018), Richie Regehr (2018), Mitja Robar (2018), Ramón Schnetzer (2018), Martin Schumnig (2018), Steven Strong (2019)

Angriff: Johannes Bischofberger (2019), Marco Brucker (2018), Manuel Ganahl (2019), Manuel Geier (2019), Stefan Geier (2019), Patrick Harand (2018), Thomas Hundertpfund (2018), Thomas Koch (2018), Niki Kraus (2018), Florian Kurath (2018), Jamie Lundmark (2018), Matthew Neal (2018), Jon Rheault (2018), Marco Richter (2018), Kevin Schettina (2018)