Arbeitslosigkeit um sechs Prozent gesunken

Positive Nachrichten vom Kärntner Arbeitsmarkt: Im Mai waren laut AMS so viele Menschen in Beschäftigung wie schon lange nicht mehr. Die Arbeitslosigkeit ist im Vergleich zum Mai des Vorjahres um sechs Prozent gesunken.

Das Arbeitsmarktservice AMS spricht von einer Rekordbeschäftigung. Etwa 212.000 Menschen haben derzeit in Kärnten einen Arbeitsplatz, das sind um 2.000 Personen mehr als im Mai des Vorjahres. Im Gegensatz dazu sind 23.808 Menschen als arbeitslos gemeldet, inklusive jener in Schulungen.

AMS-Leiter: „Deutliche Konjunkturbelebung“

Franz Zewell vom AMS Kärnten: „Ich kann wirklich von einer deutlichen Konjunkturbelebung sprechen. Wir haben, auf den Mai bezogen, eine Rekordbeschäftigung. Auch wenn ein Teil davon auf Teilzeitbeschäftigung geht, sehe ich das insgesamt als sehr positiv, weil Teilzeit bei den Arbeitssuchenden zum Beispiel deutlich mehr nachgefragt wird, als Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Ich kann dür Arbeitssuchende, die sich für Teilzeit interessieren, nur für rund fünf Prozent wirkliche Teilzeitjobs anbieten.“

Aufschwung in allen Branchen

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit zeige sich quer durch alle Branchen, so Zewell. Besonders erfreulich sei das vor allem in den Hilfsberufen, im Handel sowie bei Büroberufen. Auch wenn hier von einer Rekordbeschäftigung gesprochen wird, hat man noch lange nicht den Beschäftigungsstand vor der großen Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 erreicht. Allerdings haben seit damals wieder mehr als 7.000 Menschen einen Arbeitsplatz, so Zewell. „Wir haben leider immer noch deutlich mehr Arbeitssuchende als 2008 – das muss man sagen – aber die Arbeitslosigkeit nimmt ab, insofern entspannt sich der Arbeitsmarkt.“

„Sorgenkinder“ bleiben Menschen über 50 Jahre

Sowohl bundesweit als auch in Kärnten zählen weiterhin ältere Arbeitslose über 50 Jahren zur größten Herausforderung am Arbeitsmarkt. Auch bundesweit geht die Zahl der Arbeitslosen zurück, im Mai waren es hier 2,7 Prozent. Auch hier gibt es eine Zunahme an Beschäftigten. Österreichweit hatten im Mai mehr als 3.6 Millionen Menschen einen Arbeitsplatz.