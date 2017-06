Hier staut es sich am Pfingswochenende

Das kommende Pfingstwochenende gehört zu den verkehrsreichsten Tagen des Jahres. Denn in den deutschen Bundesländern Bayern und Baden-Würtemberg starten zweiwöchige Pfingstferien. Ausgedehnte Staus sind die Folge.

Nicht nur die Österreicher, auch die deutschen Urlaubswilligen setzen sich an diesem Wochenende in Bewegung. Die Folge sind Staus.

Stadtausfahrten als erste Geduldsprobe

Die erste Pfingstreisewelle startet laut der ORF Verkehrsredaktion am Freitag kurz nach Mittag in den größeren Städten. Betroffen sind speziell die Stadtausfahrten, in Klagenfurt etwa die St. Veiterstraße und der Südring, in Villach die Kärntner Straße und die Ossiacher Zeile. Das erwartete Hochsommerwetter mit bis zu 30 Grad lässt auch Hochbetrieb rund um die Kärntner Badeseen und Strandbäder erwarten. Parkplätze sind in vielen Fällen ab den Mittagsstunden ausgelastet.

Höhepunkt des Reiseverkehrs am Pfingstsamstag

Der Höhepunkt im Pfingstreiseverkehr wird am Pfingstsamstag erreicht. Hier vor allem auf den Transitstrecken Richtung Italien und Kroatien. Ab dem frühen Morgen ziehen tausende Pfingsturlauber Richtung Süden, darunter viele Wohnmobile und Bootsanhänger. Die Tauernautbahn (A10) kann überlastet sein, speziell in Spittal an der Drau vor dem Wolfsbergtunnel und vor dem Oswaldibergtunnel.

Ein „Nadelöhr“ - die „Karawankenautobahn“

Ein Nadelöhr Richtung Slowenien ist der einspurige Karawankentunnel auf der A11. Wird hier die Urlauberkolonne zu dicht, wird blockweise abgefertigt. Wartezeiten von deutlich über einer Stunde müssen eingeplant werden.

Ohne Anhänger auf kleine Grenzen ausweichen

Wer ohne Anhänger fährt, kann über kleinere Grenzübergänge ausweichen - etwa über den Loibltunnel oder den Wurzenpass. Kilometerlange Kolonnen werden auch an den Grenzübergängen von Slowenien nach Kroatien erwartet. Etwa bei Gruškovje oder in Rupa vor Rijeka. Denn an der Schengenaußengrenze wird besonders kontrolliert - zuletzt wurden die Bestimmungen hier etwas weniger restriktiv gehandhabt, mehr dazu in Verkehrskontrollen Richtung Süden gelockert.

Die Kärntner Polizei ist auch heuer zu Pfingsten im Großeinsatz. Auf den beliebten Motorradstrecken werden die Kontrollen verstärkt, gegen Temposünder wird rigoros vorgegangen.

