Verstärkung für Kärntens Polizei

25 Nachwuchspolizisten haben nun in der Krumpendorfer Polizeikaserne ihre Ausbildung abgeschlossen. Auch viele Grenzpolizisten, die nach einem Schnellkurs in den Dienst gestellt wurden, müssen diese Ausbildung noch machen.

Nun kommen die Härten des Außendiensts auf die Aspiranten zu. Die neun Frauen und 16 Männer müssen ein dreimonatiges Praktikum in einer Polizeidienststelle absolvieren, ab Herbst sind sie dann fertige Inspektoren. Die Herausforderungen im Dienst werden immer größer, sagte Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß: „Es gibt internationale Bedrohungsszenarien, es gibt sich selbst radikalisierende Einzeltäter, wenn es um das breite Feld des Terrorismus geht. Es gibt auch kriminalpolizeiliche Herausforderungen, die immer größer werden, zum Beispiel im Bereich der Cyber-Kriminalität und wenn man daran denkt, dass man jetzt auch noch Grenzsicherungsmaßnahmen treffen muss, dann weiß man, dass die Polizeiarbeit - auch in Kärnten - immer komplexer wird.“

ORF

Schnellkurs für 75 Grenzpolizisten

Derzeit läuft in der Sicherheits-Akademie in Krumpendorf der letzte Schnellkurs für den Grenz- und Fremdenpolizeilichen Dienst. Eingeführt wurde dieser während der großen Flüchtlingsbewegungen. Eine Fortführung dieser Ausbildung ist nicht geplant. Die 75 bisherigen Absolventen für den Grenzeinsatz sollen nun aber in einer ergänzenden Ausbildung vollwertige Polizisten werden.

Kohlweiß: "Es ist uns ein Anliegen, dass diese Polizisten so schnell wie möglich die polizeiliche Vollausbildung erhalten, damit sie auf allen Polizeiinspektionen in Kärnten untergebracht werden können. In der Regel dauert die Polizeiausbildung zwei Jahre und gliedert sich in theoretische und praktische Abschnitte, sagte Ausbildungsleiterin Edith Kraus-Schlintl.