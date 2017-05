Bildungscampus für Kinder und Jugendliche

Am Mittwoch ist im Lakeside Technologiepark Klagenfurt das Educational Lab eröffnet worden. Man will Kindern und Jugendlichen ab dem Kindergarten die MINT-Fächer näherzubringen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik).

Das Educational Lab wurde von Infrastrukturminister Jörg Leichtfried (SPÖ) und Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) offiziell eröffnet. Der neue Campus soll nicht nur bei den Kindern und Jugendlichen Begeisterung für Naturwissenschaft, Unternehmertum und Internationalität wecken, sondern auch den Lehrern spezielle Weiterbildungen ermöglichen.

Von Grundlagenwissen bis Feldforschung

Auf 3.000 Quadratmetern werden in verschiedenen Modulen Lerneinheiten in modern ausgestatteten Labors angeboten: Biologie, Chemie oder Physik können hautnah und erlebt und vermittelt werden. Bis hin zur Naturschutz-Feldforschung am Ufer des Wörthersees oder der Prototypen-Fertigung im eigenen Smart Lab. Leichtfried sagte, Hightechunternehmen brauchen Fachkräfte. Mit dem Educational Lab schlage man ein neues Kapitel in der Bildung und Ausbildung auf.

Lakesidepark

Kaiser sagte, Kärnten habe es trotz der schwierigen Herausforderungen der letzten Jahre geschafft, die Forschungsquote auf 2,9 Prozent zu steigern. Es gelte h in erster Linie, in jungen Menschen Begeisterung für Forschung und Entwicklung zu säen, um dies auch weiterhin voranzutreiben.

„Überregionale Bedeutung“

Klagenfurts Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler (SPÖ) sagte, ein Technologie- und Bildungszentrum sei für eine Stadt wie Klagenfurt von großer Bedeutung. Es schaffe Perspektiven auch über die Grenzen hinaus. Der Geschäftsführer des Lakeside Parks, Hans Schönegger, sagte das Educational Lab sei in Zusammenarbeit mit regionalen Bildungspartnern entwickelt worden. Man vernetze Lehrende mit Lernenden, angehende Forscher mit etablierten Wissenschaftlern. Vor allem Schulen können im Rahmen der Infrastruktur neue Vermittlungsformen nutzen.

Das Infrastrukturministerium stellt für das Educational Lab 960.000 Euro bereit. Damit werden etwa das SmartLab und Werkstätten finanziert. Weitere 1,6 Millionen Euro investieren das Land Kärnten und die Stadt Klagenfurt in dieses Projekt. Seitens der Europäischen Union wurden für die Errichtung des Gebäudes zwölf Millionen Euro beigesteuert.