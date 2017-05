Kresse bleibt Chef der Kärnten Werbung

Christian Kresse ist für weitere fünf Jahre als Geschäftsführer der Kärnten Werbung bestellt worden. Er ging laut Kärnten Werbung als Erstgereihter aus einem Hearing hervor. Kritik kommt von der FPÖ.

Gemäß dem Stellenbesetzungsgesetz des Bundes wurde laut Aussendung der Kärnten Werbung die Position der Geschäftsführung turnusmäßig von den Eigentümern ausgeschrieben. Eine Hearingkommission bestehend aus Touristikern, Eigentümervertretern und einer Personalberatungsagentur habe das Bewerbungsverfahren durchgeführt. Kresse, der seit 2010 Geschäftsführer ist, habe es für sich entscheiden können.

Kärnten Werbung GmbH / Thomas Hochleitner Photographie

In der Generalversammlung der Kärnten Werbung am Dienstag wurde Kresse entsprechend der Empfehlung der Hearingkommission von den Eigentümern für weitere fünf Jahre bestellt. Aufsichtsratsvorsitzender Ulrich Zafoschnig sagte, Kontinuität sei für die Kärnten Werbung in der derzeitigen Umsetzungsphase zur positiven Weiterentwicklung des Kärntner Tourismus notwendig.

Wirtschaftskammer Kärnten Präsident Jürgen Mandl sagte, Kresse hae in einem herausfordernden Umfeld die Marke Kärnten weiterentwickelt und durch erfolgreiche Projekte wie die Umsetzung der Tourismusverbände Zukunftswege eröffnet. Arbeiterkammer-Direktor Winfried Haider sieht ebenfalls Kontinuität in der Kärnten Werbung als von großer Bedeutung. Auch die positive Entwicklung mit der Marke Kärnten solle weiter erfolgreich geführt werden.

FPÖ kritisiert Postenschacher

In einer Aussendung sagte FPÖ-Obmann Gernot Darmann, im Interesse des Tourismus und des Landes hätte man gegen den Postenschacher vorgehen müssen. Er kritisierte das gesamte Verfahren, so sei die Ausschreibung auf Kresse zugeschnitten gewesen und dann habe es ein Showhearing gegeben. Die FPÖ habe eine wirklich öffentliche Ausschreibung im gesamten deutschsprachigen Raum gefordert.

Link: