Villacher SPÖ schließt Pfeiler aus

Die Villacher SPÖ hat in einer Sondersitzung des Gemeinderatsclubs den Ausschluss des SPÖ-Mitgliedes Richard Pfeiler beschlossen. Dadurch verliert die SPÖ allerdings die absolute Mehrheit im Gemeinderat.

Bürgermeister Günther Albel hat den Ausschluss das langjährigen SPÖ-Mitglieds Richard Pfeiler verlangt. Gründe seien Intrigen und Illoyalität, sagte Albel vor der Sitzung. Pfeiler wiederum attestiere dem Villacher Bürgermeister gegenüber den Medien ein „bizarres Demokratieverständnis“. Kritik am Bürgermeister könne kein Grund für einen Ausschluss sein, sagte Pfeiler vor der Sondersitzung.

22 von 23 Stimmen für Ausschluss

Bei der Sitzung waren 23 Clubmitglieder stimmberechtigt. 22 Stimmen gab es für Pfeilers Ausschluss, ein Mitglied enthielt sich der Stimme. Weil die SPÖ mit Pfeilers Ausschluss die absolute Mehrheit im Gemeinderat verliert, will Albel künftig mit Sachkoalitionen im Rathaus arbeiten. Das sei wohl der schwierigere, aber dennoch der bessere Weg, sagte Albel zum ORF.

Richard Pfeiler verließ die Sitzung schnellen Schrittes. Er sagte, er werde „alles gegen einen Ausschluss tun." er sei immerhin seit 1973 Parteimitglied.“ Offiziell will Pfeiler am Dienstag in einer Pressekonferenz Stellung nehmen.