Brand in Biogasanlage: Strom-Notabschaltung

Im Motorraum einer Biogasanlage in Replach bei Bleiburg ist am Montagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Die Kelag musste eine Strom-Notabschaltung durchführen. 2.300 Haushalte in Bleiburg und Umgebung waren betroffen.

Das Feuer dürfte durch einen Hitzestau in einer Zwischendecke entstanden sein. Der Brand konnte von 48 Feuerwehrleuten der sechs Freiwilligen Feuerwehren aus Replach, Rinkenberg, Aich, Beiburg, Feistritz und St. Michael rasch gelöscht werden. Weil sich in der Nähe des Brandortes ein Trafo befindet, musste die Kelag Strom und Gas abschalten. Bis zum späten Nachmittag waren die Kelag Monteure noch im Einsatz.