Italien beliebtestes Urlaubsland in Österreich

Italien ist nach wie vor das liebste Urlaubsland der Österreicher. Das wurde in einer Studie der Alpen Adria Universität festgestellt. Mehr als 2.100 Personen in Kärnten, der Steiermark und in Deutschland wurden befragt.

Das Team der Abteilung Marketing und Internationales Management an der Universität Klagenfurt rund um Professor Ralf Terlutter wurde vom „Bibione Live – Konsortium für Tourismusförderung“ beauftragt, die Bedürfnisse, die Gewohnheiten und die Wahrnehmung der Orte seitens der Touristen an der Oberen Adria zu erheben. Zwischen Mai 2015 und April 2016 wurden über 2.100 Personen in großen Einkaufszentren der Steiermark und Kärntens sowie in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Hessen interviewt.

Fast zwei von drei Kärntnern waren schon in Lignano

Jeder zweite der befragten Österreicher hat schon in Lignano Urlaub gemacht, unter den Kärntnern liege dieser Anteil sogar bei knapp 60 Prozent, heißt es in der Aussendung der Universität Klagenfurt. Etwa jeder Dritte Österreicher war schon in Grado, Bibione, Jesolo und Caorle. Unter den Deutschen sind es immerhin noch 16,6 Prozent, die bereits einen Urlaub in Bibione verbracht haben.

Die Orte der Oberen Adria werden als relativ ähnlich wahrgenommen – alle sind gewissermaßen entspannend und ruhig. Bibione, Caorle und Jesolo werden als besonders familienfreundlich gesehen. Nur Lignano ist bei den StudienteilnehmerInnen durchaus anders positioniert. Der Ort gilt als aktiv, sportlich, jung und partylustig.

Im Durchschnitt mehr als zwei Urlaube im Jahr

Österreicher und Deutsche fahren mit der Familie, Partnern oder Freunden durchschnittlich mehr als zweimal im Jahr auf Urlaub. Für gewöhnlich dauert der Urlaub der Österreicher rund neun Tage, während die Deutschen fast 13 Tage von zu Hause wegbleiben und bis zu einem Drittel mehr für ihren Urlaub ausgeben. Der bevorzugte Urlaub ist ein Badeurlaub am Meer. Danach kommen Städtebesuche und die Urlaube im Zeichen von Sport und Abenteuer.

Der perfekte Urlaub scheint Erholung, gutes Essen und ein qualitativ hochwertiges Freizeitprogramm zu vereinen: Prioritäten, die sich jedoch je nach Alter, Familienstand und Geschlecht ändern. „Werden diese Ansprüche erfüllt, dürfte ein Wiederkommen an denselben Ort wahrscheinlich sein, sind doch über 80 Prozent der TeilnehmerInnen aus beiden Ländern bereits an denselben Sommerurlaubsort zurückgekehrt", sagte Studienleiter Terlutter.

Buchen: Internet immer wichtiger

Das Internet wird auch bei der Wahl und der Buchung des Urlaubs immer wichtiger, sagte Terlutter: „Jeder zweite Befragte nutzt Online-Booking-Portale, um den Urlaub zu buchen – aber auch der direkte Kontakt mit dem Beherbergungsbetrieb wird von Befragten durchaus zum Buchen genutzt.“ Die Buchung erfolgt zwischen einem und drei Monate im Voraus, aber auch vier bis sechs Wochen vorher, mit Buchungsspitzen im Januar in Deutschland und im Mai in Österreich.

