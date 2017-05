Ecstasytabletten kamen per Post

Der Zoll hat am Flughafen Wien-Schwechat ein an einen Kärntner adressiertes Paket kontrolliert. Darin wurden 250 Stück Ecstasytabletten gefunden. Bei einer Hausdurchsuchung des Völkermarkters wurde u.a. eine Cannabisplantage entdeckt.

Bereits im Februar wurde am Flughafen Wien-Schwechat im Zuge einer Schwerpunktkontrolle durch das Zollamt Eisenstadt eine Luftpostsendung aus den Niederlanden abgefangen. Sie war adressiert an einen 20-jährigen Völkermarkter. In der Sendung befanden sich 250 Stück Ecstasy-Tabletten, die sichergestellt wurden.

Weitere Drogen in Wohnung entdeckt

Die weiteren Erhebungen führte die Suchtmittelerhebungsgruppe der Polizei Völkermarkt durch. Bei einer im Mai durchgeführten Hausdurchsuchung an der Wohnadresse des 20-Jährigen wurden neben diversen Suchtmittelutensilien zwei Gramm Heroin, 74 Gramm Cannabiskraut, eine Indoorhanfplantage mit zehn Cannabispflanzen und 127 Stück Ecstasytabletten gefunden. Diese waren teilweise verkaufsfertig in Kleinmengen verpackt.

Bei einer Erstbefragung gab der 20-Jährige an, er habe die 250 Stück Ecstasytabletten im Darknet bestellt. Er und sein ebenfalls 20-jähriger Mitbewohner werden nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft angezeigt.