Kärntner beim Angurten im Mittelfeld

Eine ÖAMTC-Studie hat ergeben, dass die Österreicher Gurtenmuffel sind. 10,9 Prozent verzichten auf den Gurt. Bei der Studie in Klagenfurt waren es insgesamt 6,2 Prozent. Vor allem Männer schnallen sich nicht gerne an.

7.000 Fahrzeuge sahen sich die Mitarbeiter des ÖAMTC in Klagenfurt auf einer der meist befahrenen Straßen an: 6,2 Prozent waren nicht angeschnallt. Das Anschnallverhalten sei im Vergleich zu den Jahren davor nicht viel besser geworden. Kärnten liege in dieser österreichweiten Studie zwar besser als der Durchschnitt, dennoch würden sich Beifahrer und vor allem Fahrgäste auf den Rücksitzen selten anschnallen, so die Studienautorin für Kärnten, Peter Peitler.

Klagenfurter Zahlen In Klagenfurt ergab sich bei der Quote der Gurtverweigerer insgesamt ein Wert von 6,2 Prozent. Sie trugen zum Zeitpunkt der Erhebung keinen Gurt. Bei vorne Sitzenden ergab sich ein Wert von sechs Prozent. Bei im Fahrzeugfond mitfahrenden Personen gurteten sich 9,4 Prozent nicht an. Getrennt nach männlich/weiblich zeigte sich dass 8,4 Prozent der Männer und 3,2 Prozent der Frauen keinen Gurt trugen.

Auch Kinder oft nicht richtig gesichert

Es sei erschreckend, dass sich über 30 Prozent der Passagier auf der Rückbank nicht anschnallen. Der Gurt müsse eine Last von einer Tonne auffangen, wenn es zum Aufprall komme. Auch werden Kinder immer wieder nicht angegurtet, viele sitzen schon mit der Schultasche auf dem Rücken auf der Rückbank, so Peitler. Das sei besonders gefährlich. Aber auch im Kindersitz seien Kinder oft nicht richtig gesichert.

Warntöne von Pkws manipuliert

Die Warntöne der Pkws, die ertönen, wenn man sich nicht angurtet, würden sicher dazu beitragen, dass die Statistik besser ausfällt, als in den vergangenen Jahren. Vor allem bei jungen Autolenkern sei aber zu beobachten, dass sie dieses System manipulieren. Viele hätten den Anspruch hip und im Trend zu sein, und mit ihren Autos im Trend zu sein, da würden Sicherheitsgurte nicht dazupassen: „Hier muss man wieder sagen, es sei vielen Autofahrern nicht bewusst, welche Wirkung ein Gurt hat und dass es um ihr Leben geht.“

Nicht angegurtet zu sein kommt bei einer Polizeikontrolle teuer: 35 Euro kostet es, wenn der Lenker selbst darauf vergessen hat, wenn aber auf dem Rücksitz ein Kind nicht angeschnallt ist, dann ist mit mindestens 70 Euro zu rechnen. Zusätzlich gibt es eine Anzeige, denn ein Kind nicht anzuschnallen, ist ein Vormerkdelikt. Das kann den Entzug des Führerscheins zur Folge haben.