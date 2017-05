Aus Müll wird „grüne Wärme“

Ab dem kommenden Jahr wird Villach mit Fernwärme aus der Müllverbrennungsanlage Arnoldstein versorgt. Dann wird jeder zweite Haushalt in der Draustadt Energie aus Arnoldstein beziehen. Die KELAG investiert 18 Mio. Euro in die „grüne Wärme“.

Über eine 17 Kilometer lange Leitung wird ab 2018 kochend heißes Wasser von der Müllverbrennungsanlage nach Villach transportiert. Am Montag erfolgt der Spatenstich für das Millionenprojekt.

Wärmeproduktion statt Stromerzeugung

Etwa die Hälfte des Wärmebedarfs der Villacher wird künftig von Arnoldstein aus abgedeckt. Mehr Müll als die derzeit 92.000 Tonnen jährlich muss deshalb in Arnoldstein aber nicht verbrannt werden. Denn während bisher von der Dampf-Turbine hauptsächlich Strom produziert wurde, der ins KELAG-Netz verkauft wurde, wird die Stromerzeugung ab Herbst 2018 zurückgefahren. Stattdessen will man neben der gleichbleibenden Wärmeversorgung für die Gemeinde Arnoldstein 100 Millionen Kilowattstunden Wärme nach Villach liefern. Das sind eben 50 Prozent des Wärmebedarfs der Villacher KELAG-Kunden.

Keine zusätzliche Emissionsquelle nötig

Für die KELAG ist das Projekt ein Meilenstein, so Adolf Melcher, Geschäftsführer der KELAG-Wärme. "Zum einen bringt man grüne Energie nach Villach und kann fossile Energie ersetzen. Auf der anderen Seite wird Abwärme in Arnoldstein genutzt, die heute nicht genutzt werden kann und man gewinnt in Villach Potenzial für den Ausbau weiterer Leitungen, ohne einer zusätzlichen Emissionsquelle, die man in Villach ja sonst errichten müsste.“

KELAG

18 Millionen Euro nimmt die KELAG für das Projekt in die Hand. Zwei Unternehmen haben bei der Ausschreibung im vergangenen Dezember den Zuschlag für den Bau erhalten: „Es sind beides bekannte Unternehmen. Die Porr macht die Tiefbauarbeiten und ist dafür verantwortlich, dass die Leitungen gegraben und entsprechende Leitungen errichtet werden. Auf der anderen Seite ist die Strabag für die Rohrmontage zuständig“, so Melcher.

Fertigstellung im Herbst 2018

Im Herbst 2018 soll die Leitung von Arnoldstein nach Villach Warmbad fertiggestellt sein. Im nächsten Winter also wird jeder zweite Haushalt in Villach Wärme aus Arnoldstein beziehen - mehr dazu in Fernwärme für Villach aus Arnoldstein (kaernten.ORF.at; 21.11.2016).