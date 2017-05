Musikwochen: Eine „hymnische“ Eröffnung

Die 40. „Musikwochen Millstatt“ sind eröffnet. Bis Oktober stehen insgesamt 20 Konzerte am Programm. Beim Festakt waren alle Musikvereine der näheren Umgebung für die Uraufführung eines „Hymnus“ mit eingebunden.

Bei den Musikwochen Millstatt finden alle Arten von Musik Platz und so hat sich der Verein neben der Nachwuchsarbeit vor allem der musikalischen Vielfalt verschrieben.

ORF

„Ausverkaufte“ Garanča soll 2018 wiederkommen

Kammer- und Chormusik, Orgelkonzerte, Kirchenmusik und Liederabende sowie das 10. Gitarrenfestival stehen in diesem Jahr am Programm. Bereits völlig ausverkauft ist das Galakonzert mit Elina Garanča am 9. Juli, wobei die „Musikwochen“ auf einen erneuten Auftritt der Operndiva im nächsten Jahr hoffen. Dann sollen all jene zum Zug kommen, die jetzt keine Karte mehr bekommen haben.

ORF

„Aus der Tiefe klingt Musik“ - Hymnus zur Eröffnung

Auch für die Eröffnung des Jubiläumsjahrs haben sich die Musikwochen, geleitet von Bernhard Zlanabitnig, etwas besonderes ausgedacht. Es wurde ein eigens für Millstatt komponiertes Musikstück auf die Bühne gebracht. Zlanabitnig: „Das Miteinander soll gestärkt werden. Außerdem war es mir ein Anliegen, dass wir eine neue Komposition aufführen, mit der wir die Vereine zusammenbringen.“

ORF

Diese neue Komposition - ein Hymnus mit dem Titel „Aus der Tiefe klingt Musik“ - Text: Peter Elwitschger - stammt von Günther Antesberger: "Es war klar, dass es eine besondere Feierlichkeit haben soll, weil das Sakrale mitspielt, zusammen mit den Erscheinungen der Natur. Das kann man nicht anders, als als Hymnus vertonen.“

ORF

Musikfestival "für die Region absolut wichtig

Antesberger, ehemaliger Musikchef des ORF Kärnten, ist den Musikwochen von Anfang an verbunden. „Eigentlich fantastisch, was alles möglich ist. Inzwischen wird – etwa durch das Gitarrenfestival – ein Publikum auch für andere Gebiete herangezogen. Ich finde es toll, dass wir hier Orchester haben, tolle Kammermusik und Chorereignisse, das ist für die Region absolut wichtig.“

ORF

Ursprungsidee: Ergänzung für Carinthischen Sommer

Bei der Gründung der Musikwochen vor 40 Jahren fing alles mit dem Wunsch an, für die Kirche eine neue Orgel anzuschaffen, erinnert sich Franz Nikolasch. Er hat die Musikwochen über 20 Jahre lang geleitet. Der Idee nach sollten diese eine Ergänzung zum Carinthischen Sommer sein.

ORF

Nikolasch: „Ich habe mit Helmut Wobisch, der den Carinthischen Sommer begründet hat, einige Gespräche geführt. Er war eigentlich nicht von vorhinein dagegen, aber der Vorstand hat sich dann dagegen ausgesprochen. Man wollte sich nur auf Ossiach und Villach als Veranstaltungsorte konzentrieren. Das war der auslösende Faktor dafür, dass es zu einer eigenstängigen Konzertreihe in Millstatt gekommen ist.“

ORF

„Peter und der Wolf“ am 8. Juni

Aus den Internationalen Orgelmusikwochen wurden bald die Musikwochen Millstatt, wie man sie heute kennt. Nächster Höhepunkt im Programm: die bekannte Schauspielerin Julia Stemberger. Sie wird als Erzählerin in Sergej Prokofjews „Peter und der Wolf“ am 8. Juni im Kongresshaus Seeboden für das junge Publikum auf der Bühne stehen. Am selben Abend folgt dann das Konzert des „Kapfenberger Symphonieorchesters“ im Stift.

