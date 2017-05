Waldbrand im Mölltal

Im oberen Mölltal in der Außerfragant ist Samstagnachmittag ein Waldbrand ausgebrochen. Neun Feuerwehren mit 180 Einsatzkräften und der Hubschrauber des Innenministeriums sind im Löscheinsatz. Die Löscharbeiten im unwegsamen Gelände gestalten sich schwierig.

Für die Einsatzkräfte im oberen Mölltal gilt Samstagabend Abschnittsalarm. Das Feuer ist in der Außerfragant bei Flattach in der Nähe des Gössnitzstausees auf einer Seehöhe von rund 920 Metern ausgebrochen. Neun Feuerwehren mit 180 Einsatzkräften und der Hubschrauber des Innenministeriums sind im Löscheinsatz.

Löscharbeiten bis zur Dunkelheit

Zwei Hektar Wald standen in Flammen. Der Einsatz im felsigen Gelände ist gefährlich und wegen des Windes schwierig, weil immer wieder Glutnester aufflackern. Für den Löschhubschrauber sind vor allem die Stromleitungen gefährlich. Gelöscht wurde am Samstag bis zur Dunkelheit. Über die Nacht wurden Brandwachen postiert. Sonntagfrüh um sieben Uhr gibt es am Einsatzort die nächste Einsatzbesprechung.