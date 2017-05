In Kärnten wird es immer wärmer

"Mutter Erde“ - eine Initiative des ORF und österreichischer Umwelt- und Naturschutz-organisationen - startete am Samstag. Im Mittelpunkt steht der Klimawandel. In Kärnten stieg die Durchschnittstemperatur seit den 1980er-Jahren um zwei Grad.

Die Zahl an Hitzetagen steigt, die Tier- und Pflanzenwelt verändert sich. Heimische Arten ziehen sich in höher gelegene Lebensräume zurück. Im Tal tauchen dafür immer mehr neue Arten auf. Global betrachtet stieg die Durchschnittstemperatur seit den 1980er-Jahren um einen Grad, in Kärnten aber um zwei Grad. Das zeigen die Statistiken der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Klagenfurt. So hat sich etwa die Zahl der Hitze bzw. Tropentage seitdem verdreifacht.

ORF

Anstieg auf 21 Tropentag pro Jahr

„Während es in den 80er-Jahren beispielsweise im Schnitt nur sieben Tropentage gab, das sind Tage mit Höchstwerten über 30 Grad, waren es in den 90er Jahren schon 15 und in den letzten zehn Jahren waren es im Schnitt in Klagenfurt pro Jahr schon 21 Tropentage“, so Martin Ortner von der ZAMG.

ORF

Unterschiedliche Einflüsse auf Umwelt

„Die Folgen des Temperaturanstieges lassen sich an der Pflanzenwelt ablesen, so etwa verändern sich durch die geringere Schneelage durch größere freie Flächen im Winter, längere Vegetationsperioden auch die Zusammensetzungen von Artenkombinationen vor allem im Gebirge“, erklärt Roland Eberwein, Leiter des Botanikzentrums Kärnten.

ORF

Tierwelt reagiert schnell auf höhere Temperaturen

Im Gebirge sind die Veränderungen auch am deutlichsten sichtbar, da der Mensch in diese Landschaft am wenigsten künstlich eingreift. Wesentlich rascher als die Pflanzen,-, reagiert die heimische Tierwelt auf den Temperaturanstieg. Immer wieder sind in den vergangenen Jahren neue Arten in Kärnten aufgetaucht.

ORF

Gottesanbeterin im Unterkärntner Raum zuhause

„Das klassische Beispiel ist die Gottesanbeterin. Das ist eine große Fangschrecke. Auf den wärmsten Stellen hat es früher schon Sichtungen gegeben, aber die waren eine Seltenheit. Heute ist die Gottesanbeterin im gesamten Unterkärntner Raum flächendeckend vorhanden“, so Zoologe Christian Wieser.

ORF

Neue Falterart aus dem Kanaltal „eingewandert“

Kürzlich erstmals ist auch der Kieferprozessionsspinner im Land festgestellt worden. Die Nachtfalterart kommt ursprünglich aus dem italienischen Kanaltal. „Jeder der im Frühling eine Reise in den Süden gemacht hat, die weißen Nester auf dem Bäumen von den Raupen und die haben es mittlerweile auch geschafft nach Kärnten zu kommen“, erklärt Wieser.

ORF

Welche Folgen solche Ansiedelungen für das heimische Ökosystem haben, ist noch nicht absehbar und wird noch erforscht. Fest steht aber - Flora und Fauna schaffen es, sich anzupassen - bleibt abzuwarten, wie der Mensch mit dem Klimawandel weiter umgeht.