Weiter Turbulenzen in Villacher SPÖ

Der Villacher Bürgermeister Günter Albel will einen seiner schärfsten Kontrahenten, Richard Pfeiler, aus dem SPÖ Klub ausschließen. Dass mit diesem Schritt die Villacher SPÖ ihre absolute Mehrheit im Gemeinderat verlieren würde, nimmt Albel nach eigenen Angaben in Kauf.

Das Verhältnis zwischen Bürgermeister Günter Albel und Richard Pfeiler (beide SPÖ) ist schon länger getrübt. Erst unlängst hat Pfeiler deshalb auch seine Funktion als Obmann des Villacher Kirchtagsvereins zurückgelegt. Was Albel vor allem stört ist, dass Pfeiler öffentlich Kritik an ihm übe. „Wir haben intern mehrmals vereinbart mit Gesprächen aus der Fraktion nicht an die Öffentlichkeit zu gehen. Dort gibt es harte Diskussionen. Das ist auch richtig so, in einer großen Partei, aber das Credo lautet, nach außen hin Geschlossenheit, nach innen hin harte Diskussionen“, so Albel. Pfeiler habe diese Vorgabe mehrmals gebrochen.

Albel will Entscheidung

Albel ist auch überzeugt, dass die Mehrheit im SPÖ Klub kein Vertrauen mehr zu Pfeiler hat. Montagabend will Albel daher in einer Sondersitzung Pfeiler aus dem SPÖ Klub ausschließen, wofür er auch eine Mehrheit braucht. Dass die SPÖ Villach damit, die nur mit einem Mandat abgesicherte, absolute Mehrheit riskiert, nimmt Albel in Kauf. „Ich nehme in Kauf, dass wir eine klare Entscheidung treffen müssen. Ich gehe aber schon auch davon aus, dass Richard Pfeiler, wenn es solche Konsequenzen gibt weiß was er zu tun hat.“

Rücktritt aus Gemeinderat persönliche Sache

Man könne auch aus dem Gemeinderat ausscheiden. Albel werde Pfeiler das aber nicht nahelegen. Das sei eine höchstpersönliche Entscheidung. Sollte es nicht so sein, gebe es immer noch eine Koalition für Villach und das sei eine mit anderen Partei, so Albel.

Pfeiler: „Abstruse und nebulose Vorwürfe“

Pfeiler spricht gegenüber dem ORF Kärnten von nebulosen und abstrusen Vorwürfen seitens Bügermeister Günther Albel. Er kenne die konkreten Vorwürfe nicht und wolle daher vor der Sitzung am Montag keine offizielle Stellungnahme abgeben.