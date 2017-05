Klagenfurter rauchte während Fahrt einen Joint

Freitagabend ist ein Klagenfurter mit seinem PKW bei Lavamünd nach Kärnten eingereist. Bei einer Polizeikontrolle wurden bei ihm Symptome von Suchtgiftkonsum festgestellt. Er hatte während der Fahrt einen halben Joint geraucht.

Der 28-Jährige wurde nach dem Grenzübertritt von Slowenien kommend bei Rabenstein von der Polizei kontrolliert. Als die Beamten bei dem Mann Symptome von Suchtgiftkonsum bemerkten, durchsuchten sie das Auto des Klagenfurters. Dort fanden die Polizisten ein Säckchen mit rund vier Gramm Cannabis und einen halben Joint. Das Suchtmittel wurde sichergestellt.

Klinische Untersuchung im LKH Wolfsberg

Im Zuge der weiteren Vernehmungen gab der 28-Jährige an, währen der Fahrt einen halben Joint geraucht zu haben. Daher wurde er von der Polizei zur klinischen Untersuchung in das LKH Wolfsberg gebracht. Die Blutproben wurden am Samstag zur Untersuchung auf Suchtmittel nach Graz gebracht. Der Beschuldigte ist zum Erwerb, Einfuhr und Konsum von Suchtgift geständig. Er wurde der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.