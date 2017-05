Einbrecher in gestohlenem Auto aufgefunden

In Klagenfurt hat die Polizei einen 24 Jahre alten Mann wegen mehrerer Diebstähle festgenommen. Der Beschäftigungslose wurde von den Beamten auf einem Parkplatz in einem gestohlenen Auto aufgefunden. Ihm wird auch der Einbruch in einer Klagenfurter Schule vorgeworfen.

Der St. Veiter wurde Freitagvormittag in Klagenfurt festgenommen, nachdem ihn Polizisten schlafende in einem gestohlenen Auto aufgefunden hatten. Im Fahrzeug konnten von ihm gestohlene Brieftaschen, Führerscheine, Bankomat,- Kredit,- und Versicherungskarten, Bargeld, ein Fahrrad, eine Fotoausrüstung, und ein Mobiltelefon sichergestellt werden.

Diebesgut wieder an Besitzer übergeben

Der Beschäftigungslose hatte auf diversen Parkplätzen Fahrzeuge aufgebrochen und daraus die Gegenstände gestohlen. Diese wurden von der Polizei bereits wieder an die rechtmäßigen Besitzer übergeben. Im Zuge der Personsüberprüfung wurde festgestellt, dass gegen den 24-Jährigen eine aufrechte Festnahmeanordnung seitens der Staatsanwaltschaft Klagenfurt bestand. Der Beschäftigungslose wurde daraufhin festgenommen. Er wurde der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.

Einbruch in Schule aufgeklärt

Ihm wird auch vorgeworfen, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bei einer Schule in Klagenfurt eine Fensterscheibe eingeschlagen zu haben um in das Innere des Gebäudes zu kommen. Dort durchsuchte der Mann laut Polizei sämtliche Räumlichkeiten und stahl eine Brieftasche samt Führerschein, Bankomatkarte und Kreditkarte. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist derzeit noch nicht bekannt.