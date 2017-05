Pferd nach Sturz in Teich notoperiert

In ferlach sind bei einer Ausfahrt mit einer Pferdekutsche Freitagmittag drei Menschen verletzt werden. Zwei Tiere hatten gescheut. Ein Pferd ist in einen Teich gefallen und konnte durch eine Notoperation gerettet werden.

Ein 70 Jahre alter Pensionist aus der Gemeinde Ferlach lenkte Freitagnachmittag sein Pferdekutschengespann auf einer Gemeindestraße in Kirschentheuer. Laut Polizei scheuten die beiden 22 Jahre alten Tiere auf Grund eines geschlossenen Zaungatters. Sie drehten um und liefen unkontrolliert die Gemeindestraße zurück. Dabei kollidierten sie in ihrer Panik zweimal mit einer Thujenhecke.

FF Kirschentheuer

Pferd durch Notoperation gerettet

Beim zweiten Anprall riss das Zaumzeug. Die Kutsche blieb in der Hecke stecken die Pferde liefen in verschiedene Richtungen weiter. Eines der beiden Pferde stürzte letztlich in einen privaten Naturbadeteich und verletzte sich dabei schwer. Es konnte nach einer Operation vor Ort durch den Tierarzt gerettet werden.

FF Kirschentheuer

Auf der Kutsche befanden sich neben dem Kutscher auch eine 47 Jahre alte Urlauberin aus Polling in Deutschland und ihr sechs Jahre alter Sohn. Sie begaben sich zur Abklärung ihres Gesundheitszustandes selbständig in das UKH Klagenfurt.