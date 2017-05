Verlorenes Ladegut: Kärnten „gut“ gesichert

Insgesamt 81 Mal sorgte verlorengegangenes Ladegut im Vorjahr für Gefahr auf Kärntens Autobahnen. Kärnten ist damit zwar im österreichweiten Vergleich weit hinter der Steiermark mit 503 Vorfällen. Die ASFINAG will die Autobahnen nun durch eine neue Initiative sicherer machen.

Im vergangenen März hatte ein LKW einen 18 Tonnen schweren Stahlträger mitten auf der Südautobahn bei St. Andrä verloren. Dieser Vorfall ging zum Glück glimpflich aus. Insgesamt kam es in Kärnten im Vorjahr 81 Mal zu ähnlich brenzligen Situationen auf der Autobahn. Das Thema Sicherung von Gegenständen wird laut ASFINAG von vielen Autofahrern immer noch zu wenig ernst genommen. Bei den verlorenen Gegenständen gibt es daher nichts was es nicht gibt, sagt Kärntens ASFINAG-Regionalleiter Hannes Zausnig.

Es gibt nichts, das es nicht gibt

„Von Waschmaschinen über Fernseher und Matratzen, bis hin zu Betten, Sofas, Betonmaschinen und riesengroßen Stahlträgern ist alles dabei, das durch schlechte Sicherung verloren gehen kann. Diese Gegenstände können dann natürlich Auslöser schweren Unfall sein und man kann nur appellieren solche Teile zu sichern.“

Ladung auch während der Fahrt kontrollieren

Damit solche Unfälle verhindert werden können, appelliert die Autobahnmeisterei - Gegenstände, die auf Hängern oder an der Außenseite von Fahrzeugen transportiert werden, sollten entsprechend gesichert werden. „Ich glaube das ist ganz wichtig, dass man einen Teil des Weges zurücklegt, dann irgendwo kurz anhält und schaut ob zum Beispiel Matratzen, die durch die Weichheit etwas an Halt verlieren können, noch gut gesichert sind“, so Zausnig, der auch rät das Transportgut durch den Rückspiegel immer wieder zu kontrollieren.

Aktion „Hallo leben“ soll Bewusstsein schaffen

Eine neue Initiative der ASFINAG will unter dem Motto „Hallo Leben“ aber nicht nur Tipps zum Sichern von Ladegut geben, sondern Autofahrer auch dazu bewegen, bewusster und langsamer auf den Autobahnen unterwegs zu sein. Schließlich habe man ja nur ein Leben.