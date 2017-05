Tresor aus Seniorenheim gestohlen

Bisher unbekannte Täter haben in ein Altenpflegeheim in Klagenfurt eingebrochen. Sie stahlen einen Tresor. Diesen transportierten die Täter mit einer Schubkarre ab. Die Heimbewohner schliefen und bemerkten nichts vom Einbruch.

Die Einbrecher brachen in der Nacht zum Freitag in dem Heim im Stadtteil Viktring ein. Für die Tat verwendeten sie einen vor dem Heim abgestellten Krampen und einen Schubkarren. Mit dem Krampen hebelten sie das Fenster des Büros des Heimleiters auf. Dort rissen sie einen Standtresor am Boden aus der Verankerung.

Tresor in Fluchtauto verladen

Den Tresor transportierten die unbekannten Täter mit der Schubkarre über das Nachbargrundstück ab. Dort verluden sie den Geldschrank in das Fluchtauto. Niemand der Heimbewohner bemerkte etwas von dem Einbruch. Die Polizei konnte den Tathergang nur durch die Spuren der Täter nachvollziehen.

Im Tresor befanden sich laut Polizei mehrere tausend Euro. Bereits vor einem Jahr wurde in diesem Altenpflegeheim eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.