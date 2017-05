Altar in orthodoxer Kirche in Flammen

Im Gebetsraum der koptisch-orthodoxen Kirche in Klagenfurt ist Freitagfrüh ein Brand ausgebrochen. Der Altar in der Kirche wurde zerstört. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Um halb sechs Uhr früh heulten in Klagenfurt die Sirenen. Die Berufsfeuerwehr und die Feuerwehrleute der FF St. Ruprecht mussten ausrücken. In der Bahnstraße war in einem Gebetsraum der koptisch-orthodoxen Kirche ein Feuer ausgebrochen. Der Priester hatte den Brand entdeckt und Alarm geschlagen.

Berufsfeuerwehr Klagenfurt

„Als wir dort angekommen sind, war bereits der gesamte Gebetsraum stark verraucht“, so Einsatzleiter Martin Zmug von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt. Das Feuer war im Bereich des hölzernen Altars ausgebrochen. Auch die Holzvertäfelung der Wand hatte bereits Feuer gefangen. Die 23 Feuerwehrleute konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen.. Die Brandursache ist noch unbekannt, derzeit sind die Brandermittler der Polizei vor Ort.

Berufsfeuerwehr Klagenfurt

Erst vor wenigen Tagen hatte es vor der koptisch-orthodoxen Kirche Aufregung gegeben, weil dort ein herrenloser Koffer abgestellt wurde, mehr dazu unter Bombenalarm: Kirche wegen Rucksacks evakuiert. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen gibt, ist noch unklar.