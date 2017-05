Computer spielen als neues Studium

Die Alpen Adria Universität Klagenfurt startet im Herbst mit einem österreichweit einzigartigen Masterstudium, in dem es darum geht, Computerspiele zu entwickeln. Unterrichtssprache ist Englisch.

Das Masterstudium „Game Studies and Engineering“ startet im Herbstsemester. 35 Studentinnen und Studenten werden für dieses Studium noch gesucht. Der Lehrgang beschäftigt sich ausschließlich mit Computerspielen. Es geht um den Entwurf aber auch um die technische Umsetzung und vor allem um die ethischen Aspekte von Computerspielen.

Das Studium sei deswegen so interessant, weil es eine einzigartige Mischung aus Ingenierswissenschaft und kritischer Reflektion von Inhalten sei, so der Mitbegründer des Studienzweiges, Mathias Lux. Die Studenten, sollten nach Abschluß des Studiums eigenverantwortliche Menschen sein, die „wissen, wie man gute Spiele macht, also ethisch korrekte Spiele, bei denen man auch etwas lernen kann“, so Lux. Es gebe viele Bereiche, in denen die spielerischen Ansätze interessant seien, etwa beim Lernen oder in der Werbung oder in sozialen Netzwerken.

Zukunftsweisendes Masterstudium

Das Studium ist rein englischsprachig und praxisorientiert. Alle Studierenden müssen ein verpflichtendes Praxissemester - vorzugsweise im Ausland - absolvieren, um mit internationalen Partnern und der Spieleindustrie in Kontakt zu kommen. Dieses Studium sei zukunftsweisend, weil völlig neue Ansätze der Interaktion zum Thema gemacht werden, so Lux.

„Wir sehen immer weniger fern, alles wird immer interaktiver“, sagt Lux. Die Zukunft sei nicht mehr eine One-Way-Unterhaltung wie das Fernsehen, sondern „Unterhaltung, bei der man mitmachen kann und auch selbst entscheiden kann“. Der Markt für solche Spiele werde immer größer. „Es hat unsere Gesellschaft schon erobert.“

Nicht alle bekommen einen Job

Es sei aber illusorisch zu glauben, dass alle 35 Absolventen dann nach dem Studium auch in Kärnten eine Arbeit bekommen würden. Ziel sei es, den internatonalen Austausch von Wissenschaftern auch auf diesem Gebiet der Game Studies zu fördern, sagt Lux, der davon ausgeht, dass dieses Studium auch im Ausland den Studienort Klagenfurt in den Focus bringen wird.

Link: