Kilometerlange Staus am Feiertag

Zu Christi Himmelfahrt mussten Autofahrer auf ihrer Reise in den Süden mehr Zeit einplanen. Vor allem an den Grenzen zu Italien und Slowenien war Geduld gefragt. Über vier Kilometer reichte der Stau am Grenzübergang Thörl-Maglern zurück.

Stoßstange an Stoßstange standen die Autos heute vor dem Autobahn-Grenzübergang zu Italien. Bis zu einer Stunde warteten sie auf die Einreise nach Italien. Wegen des Gipfels der sieben weltweit führenden Industriestaaten G7 auf Sizilien, wurde von der Polizei verstärkt kontrolliert.

ORF

Auf der Südautobahn reichte der Stau laut ÖAMTC den ganzen Vormittag über rund vier Kilometer nach Arnoldstein zurück. Auch auf der B83 Kärntner Straße auf dem Wurzenpass in Fahrtrichtung Slowenien gab es am Vormittag kurze Wartezeiten.

ORF

Geduld auch in anderen Bundesländern gefragt

Stark betroffen waren auch die Brennerautobahn in Tirol. Zunächst standen die Kolonnen zwischen Zenzenhof und der Mautstelle Schönberg. Am späteren Vormittag hatte sich der Stau nach Informationen des Clubs Richtung Süden verlagert. Der Stau reichte von Nößlach bis zum Brennerpass, auf Südtiroler Seite ging es auf der A22 bis Sterzing nur im Schritttempo voran. Auch die Brennerstraße (B182) war hoffnungslos überlastet. Für die etwa acht Kilometer lange Strecke zwischen Stafflach und der Grenze benötigten Autofahrer zum Teil mehr als eine Stunde. Von der Fernpassstrecke meldete der ÖAMTC Staus in Richtung Süden im Bereich von Reutte.