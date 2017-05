Kanaldeckel auf Fahrbahn geworfen

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz sind Donnerstagfrüh Polizei und Berufsfeuerwehr in den Süden von Klagenfurt gerufen worden. Am Südring lagen Kanaldeckel auf der Fahrbahn. Unbekannte warfen sie auf die Straße.

Kurz nach fünf Uhr in der Früh holten die Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr Klagenfurt und Polizei gemeinsam die Gitter von der Fahrbahn und setzen sie wieder auf die Schächte. Es handelte sich nicht um die runden, sehr schweren Deckel des Kanalsystems, sondern um die sogenannten Ablaufgitter aus Gusseisen, die die derzeit noch Unbekannten Täter auf die Straße warfen. Die Schächte sind dazu gedacht, Regenwasser gleich neben der Fahrbahn auflaufen zu lassen.

Folgen nicht auszudenken

Laut Feuerwehr sei es nicht auszudenken gewesen, was passiert wäre, wenn ein Radfahrer über die Deckel gefahren wäre. Ein Unfall wäre unvermeidbar gewesen. Wäre ein Autofahrer den Deckeln ausgewichen und mit einem Rad in einem der Schächte gelandet, so wäre die Achse des Autos laut den Einsatzkräften sicher ausgerissen worden. Warum Unbekannte die Verkehrsteilnehmer am Südring einer so großen Gefahr aussetzten, ist noch unklar. Die Ermittlung läuft. Als Lausbubenstreich wird der Fall nicht eingestuft.