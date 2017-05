Drogendealer in Villach festgenommen

Die Polizei hat am Mittwoch mehrere mutmaßliche Drogendealer in Villach festgenommen. Dem Einsatz waren monatelange Ermittlungen vorangegangen. Bei den Verdächtigen handelt es sich um afghanische Staatsbürger.

Wie Herwig Zimmermann, der stellvertretende Bezirkspolizeikommandant von Villach sagte, waren an dem Einsatz auch Landeskriminalamt und Cobra beteiligt. Nach monatelangen Observierungen erfolgte am Mittwoch der Zugriff. Der Einsatz verlief ohne Probleme. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Nähere Details über Suchtgiftmengen und Zahl der Abnehmer fehlten vorerst, es soll sich jedoch um größere Mengen an Drogen handeln.