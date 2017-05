Julius-Kugy-Preis für Dietmar Larcher

Der Julius-Kugy-Preis wird heuer an den Buchautor und Erziehungswissenschaftler Dietmar Larcher vergeben. Er erhält den Peis für sein „grenzüberschreitendes Wirken in Zusammenhang mit der Weiterbildung zweisprachiger Lehrer“.

Der Julius-Kugy-Preis wird von der Gemeinschaft der Kärntner Slowenen und Sloweninnen vergeben. Benannt ist der Preis nach dem bekannten Alpinisten und Pionier der Julischen Alpen sowie multikulturell wirkenden Buchautor Julius Kugy (1858 – 1944), heißt s in einer Aussendung der Gemeinschaft der Kärntner Slowenen und Sloweninnen. Der Preis sei Persönlichkeiten aus dem Alpen-Adria-Raum zugedacht, die durch ihr Wirken die Idee der Mehrsprachigkeit und kulturellen Mannigfaltigkeit gelebt haben und leben und die durch ihr Vorbild das verständnisvolle Zusammenwachsen verschiedener Völker und Volksgruppen im Alpen-Adria-Raum fördern.

Preisverleihung am 8. Juni im BG/BRG für Slowenen

Larcher erhält den Preis nicht nur für seine Tätigkeit im Bereich der Weiterbildung zweisprachiger Lehrer, sondern auch für die „wertvolle wissenschaftliche Begleitung bei der Entwicklung der Julius-Kugy-Klassen am BG/BRG für Slowenen in Klagenfurt“, heißt es in der Aussendung der Gemeinschaft der Kärntner Slowenen und Sloweninnen. Die Verleihung des Preises erfolgt am Donnerstag, dem 8. Juni um 19.00 Uhr in der Aula des BG/BRG für Slowenen.