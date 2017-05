Vier Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Auf der Bundesstraße zwischen Brückl und St. Walburgen sind Mittwochfrüh zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Vier Fahrzeuginsassen wurden verletzt.

Ein Führerschein-Anwärter wollte bei einer Bushaltestelle umdrehen, dabei übersah er ein Auto, das in Richtung Brückl unterwegs war. Es kam zum Zusammenprall der beiden Fahrzeuge. Vier Menschen, darunter der Führerschein-Anwärter, wurden verletzt. Sie wurden in das Klinikum und in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht.

Pannen-Pkw mit voller Wucht gerammt: Frau tot

Der Pkw einer 44-jährigen Frau ist am Dienstag mit einem Defekt auf der Friesacher Straße (B317) liegengeblieben. Ein nachfolgender Pkw-Lenker übersah den Wagen und prallte mit voller Wucht dagegen. Die 44-Jährige wurde dabei tödlich verletzt - mehr dazu in Pannen-Pkw gerammt: Lenkerin tot.