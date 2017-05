„Nachfolger“ mit Luftdruckpistole bedroht

Eifersucht kann mitunter ein gerichtliches Nachspiel haben: Seit Dienstagabend wurden zwei Männer wegen gefährlicher Drohung angezeigt. Einer von ihnen bedrohte den neuen Partner seiner Ex-Freundin mit einer Luftdruckpistole.

Ein 37 Jahre alter Mann soll seine 30 Jahre alte Ex-Frau angerufen und ihr gedroht haben, sie zu töten. Schließlich passt er sie am Dienstagabend beim Haus ihrer Eltern in Feldkirchen ab. Er drängte die Frau ins Haus, warf sie über seine Schulter und trug sie in den zweiten Stock. Dann droht er ihr, er werde sie umbringen, sollte sie einen neuen Freund haben. Sogar als die Eltern der Frau dazukamen, beschimpfte er seine Ex-Frau weiterhin, verließ aber schließlich das Haus. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Der Mann wird angezeigt.

Wilde Szenen vor Geschäft in Eberndorf

In Eberndorf rastete der Ex-Freund einer 18-Jährigen aus. Der Vorfall ereignete sich vor einem Geschäft. Die Frau erledigte Einkäufe, als der 20 Jahre alte Mann mit einer Luftdruckpistole ihrem neuen Freund, der vor der Apotheke im Auto wartete, drohte, sie umzubringen. Er forderte ihn auf, seine Ex-Freundin in Ruhe zu lassen.

Als die 18-Jährige aus dem Geschäft kam, drängte sie ihren Ex-Freund vom Auto weg. In diesem Moment stieg der Bruder des Bedrohten aus dem Auto aus und entriss dem Eifersüchtigen die Waffe. Er warf sie in einen Blumentrog. Dann verließen alle schnell den Ort des Geschehens. Der Vorfall wurde von einer Augenzeugin angezeigt. Die Beteiligten konnten von der Polizei schnell ausgeforscht werden. Der eifersüchtige Ex-Freund ist geständig, er wird angezeigt. Gegen ihn wird ein Waffenverbot ausgesprochen.

Links: