Pannen-Pkw gerammt: Lenkerin tot

Der Pkw einer 44-jährigen Frau ist am Dienstag mit einem Defekt auf der Friesacher Straße (B317) liegengeblieben. Ein nachfolgender Pkw-Lenker übersah den Wagen und prallte mit voller Wucht dagegen. Die 44-Jährige wurde dabei tödlich verletzt.

Die 44-Jährige Guttaring fuhr mit ihrem Wagen im Gemeindegebiet von Kappel am Krappfeld in Richtung Friesach. Erhebungen ergaben, dass die Frau um 17.35 Uhr ca. 900 Meter vor der Abfahrt Mölbling einen technischen Defekt an ihrem Pkw feststellte und ihn auf der Fahrbahn anhielt. Dabei befand sich ein Teil des Pkws auf den ersten Fahrstreifen.

25 Meter weit geschleudert

Zur gleichen Zeit lenkte ein 19-jähriger Oberösterreicher einen Kastenwagen in derselben Richtung. Er übersah den vor ihm stehenden Pkw und fuhr von hinten ungebremst dagegeben. Durch den Anprall wurde der Pkw der Frau ca. 25 Meter nach vorne geschleudert, überschlug sich und kam anschließend mit den Rädern auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Im Krankenhaus verstorben

Die 44-Jährige erlitt durch den Unfall schwerste Verletzungen und wurde zuerst von Passanten aus dem Autowrack geborgen und erstversorgt. Anschließend wurde sie vom Hubschrauber C11 in den Schockraum des Klinikum Klagenfurt gebracht, wo sie am selben Abend verstarb. Der 19-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung in das KH Friesach eingeliefert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Pkw der Verunglückten vorläufig sichergestellt.