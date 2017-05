Mehr Geburten, weniger Sterbefälle

Im Jahr 2016 ist die Zahl der Geburten in Kärnten gestiegen, die Zahl der Sterbefälle ist gesunken. Das meldet die Statistik Austria. Dennoch gab es um 1.089 Sterbefälle mehr als Geburten.

Mit 4,8 Prozent mehr Geburten liegt Kärnten im Mittelfeld der österreichischen Bundesländer. Den höchsten Zuwachs verzeichneten Vorarlberg (+5,8 Prozent) und Niederösterreich (+5,7 Prozent). Den niedrigsten Zuwachs bei der Geburtenrate wurde in Tirol (0,4 Prozent ) verzeichnet.

Die Zahl der Sterbefälle ist in Kärnten im Jahr 2016 um 1,1 Prozent zurückgegangen. Noch niedriger war der Rückgang nur in Salzburg (-0,6 Prozent). Am größten ist der Rückgang in Oberösterreich (-5,4 Prozent) und der Steiermark (-4 Prozent).

Geburtenbilanz bleibt negativ

Bei der Gegenüberstellung von Geburten und Sterbefällen zeigt sich, dass die Geburtenbilanz in vier Bundesländern trotz des Anstiegs bei den Geburten negativ bleibt. In Niederösterreich starben im Jahr 2016 um 1.537 Menschen mehr, als geboren wurden. Auch in der Steiermark (- 1.097) in Kärnten (- 1.089) und im Burgenland (- 910) war die Geburtenbilanz negativ. Die höchsten Zuwächse verzeichnen hingegen Wien (+ 4.773) und Oberösterreich (+ 2.553). Österreichweit lag die Geburtenbilanz 2016, mit 87.675 Geburten und 80.669 Sterbefällen, bei 7.006 - mehr dazu in ORF.at.