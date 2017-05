Bosnier stellt sich nach Wettcafe-Überfall

Ein 26 Jahre alter Bosnier hat sich am Dienstag der Polizei in Klagenfurt gestellt. Er soll Mitte März ein Wettlokal in Klagenfurt überfallen haben, in dem er sich zuvor noch gespielt hatte.

Der Mann schlug bei dem Überfall mit seinen Fäusten mehrmals auf den 25 Jahre alten Kellner ein, entnahm aus einer Kassa einen geringen Bargeldbetrag und flüchtete aus dem Lokal. Der Kellner wurde durch den Angriff leicht verletzt.

Durch die Aufnahmen der Videoüberwachung gelang es, den verdächtigen Mann aus Klagenfurt zu identifizieren. Nachdem er sich gestellt hatte, wurde er festgenommen und der Justizanstalt Klagenfurt übergeben. Er wird angezeigt.

