Oswaldibergtunnel ab Mittwoch wieder frei

Der generalsanierte Oswaldibergtunnel auf der Tauernautobahn (A10) wird ab Mittwoch wieder uneingeschränkt befahrbar sein. Während der Umstellung auf Normalbetrieb ist er bis Mittwoch noch jeweils von 20.00 bis 5.00 Uhr gesperrt.

Insgesamt wurden 48 Millionen Euro in die Sanierung investiert, die Arbeiten haben im Herbst 2015 begonnen. Wie die Asfinag in einer Aussendung mittteilte wurden unter anderem im Tunnel Brandschutzeinrichtungen, Lüftung und Beleuchtung verbessert, er erhielt außerdem eine neue Videoanlage, zwei neue Feuerlöschnischen, vier Notrufstellen und Wechselverkehrszeichen in LED-Technik.