Gewitter und Hagel über Kärnten

Zwischen Feldkirchen und Klagenfurt sind am späten Montagnachmittag starke Gewitter mit Sturmböen durchgezogen. Im Raum Villach mussten die Feuerwehren zu hundert Einsätzen mit 250 Feuerwehrleuten wegen eines Hagelsturms ausrücken.

Zahlreiche ORF-Kärnten-Leser - unter anderem aus dem Raum Villach - informierten kurz nach 17.00 Uhr die Redaktion darüber, dass heftige Wärmegewitter mit Hagel aufzogen.

In Villach war vor allem der Westen der Stadt betroffen, darunter die Bezirke St. Martin, Pogöriach, Fellach, Goritschach, Völkendorf und der Raum Wollanig.

Vor allem überflutete Keller und Wohnräume mussten ausgepumpt werden. Auch Kanalabflüsse wurden verstopft. Dadurch wurden Straßen und Wege überflutet.

Viele kaernten.ORF.at-Leser schickten ihre Bilder und Videos von dem Unwetter an die Redaktion.

Kanäle verstopft, Straßen überflutet

Augenzeugen beschrieben die Hagelkörner so groß wie Murmeln. Der Niederschlag war stellenweise kurz und heftig, die Hagelkörner blieben in Gärten und auf Straßen wie Schnee liegen. Auch in der Villacher Innenstadt waren die Straßen laut Augenzeugen voller Hagel. Mitunter wurden auch Blumenbeete zerstört.

zurück von weiter

Erinnerungen an Hagelunwetter 2015

Nachdem in regelmäßigen Abständen Sirenengeheul im Raum Villach zu hören war wurden bei vielen Draustädtern Erinnerungen an das schwere Hagelunwetter 2015 wach, bei dem es zu enormen Schäden gekommen war - mehr dazu in Schadensrekord nach Unwettern.

Ob es auch diesmal durch das Hagelunwetter zu größeren Schäden kam war am Abend noch nicht bekannt. Die Villacher wurden zumindest am Ende des Tages mit dem Blick auf einen wunderschönen Regenbogen entschädigt.

ORF/Petra Haas

25 weitere Einsätze in Mittelkärnten

Im restlichen Kärnten war auch der Raum Feldkirchen, der Ossiacher See und der Bezirk Klagenfurt-Land von starkem Regen betroffen. Bis zum Abend musste die Feuerwehr 25 Mal ausrücken, bestätigte die Landesalarm- und Warnzentrale in Klagenfurt.

Auch in diesen Bereichen mussten Keller ausgepumpt und überflutete Straßen gesäubert werden. Bei Techelsberg wurde durch die starken Windböen das Dach eines Gebäudes abgedeckt. Verletzt wurde niemand.