Autoreisezug Hamburg-Villach fährt wieder

Nach mehrjähriger Pause fährt seit Montag wieder der Urlaubsexpress, der Autoreisezug von Hamburg nach Villach. Eine Erleichterung für Urlauber, die nicht auf ihr Auto verzichten wollen, aber die weite Fahrt scheuen.

Montagvormittag kamen die ersten 100 Fahrgäste mit rund 30 Pkws mit dem Urlaubsexpress in Villach an. Einmal pro Woche wird der Zug vom Norden Deutschlands aus Richtung Kärnten fahren und am Abend desselben Tages wieder zurück, so der Tourismusobmann der Region Villach, Georg Overs. Der Zug fahre von Altona über München nach Villach, jeweils über Nacht während der Sommersaison. Die Nachfrage in Deutschland nach Autoreisezügen war größer als gedacht und so sei diese Nachfrage befriedigt worden, so Overs.

Reiseart der Zukunft

Die Touristiker rechnen daher für dieses Angebot auch mit einer steigenden Anzahl an Reisenden. Laut Overs gehen auch Mobilitätsexperten davon aus, dass diese Art der Reise wieder an Bedeutung zunehmen werde. Es sei aber auch für Kärntner interessant, die in den Norden reisen möchten. Die Fahrtzeit des Urlaubsexpress liegt zwischen zwölf und 13 Stunden.

Was diese Zugverbindung in Zahlen für die Region Villach bedeutet, könne man noch nicht abschätzen. Der letzte Urlaubsexpress in diesem Jahr wird Kärnten am 10. September erreichen, damit könne man laut Overs auch noch das Harleytreffen abdecken. Über 50 Prozent Auslastung müsse der Zug laut Overs erfahrungsgemäß aufweisen, damit das Angebot auch weiterhin bestehen bleibt. Über eine weitere Marketingkooperation mit den Betreibern des Urlaubsexpress aus Hamburg wird derzeit verhandelt.

