Vierjähriger überschwemmt Straße mit Gülle

Ein vierjähriger Bub hat auf dem Hof seiner Eltern in Nötsch im Gailtal Umweltalarm ausgelöst, weil er die Güllepumpe eingeschaltet hat. Die Gülle floss über Wiesen, Straßen und in einen Bach.

Der Landwirt brachte gerade Gülle auf seinem Feld in Nötsch auf. Sein vierjähriger Sohn war oft bei den Arbeiten seines Vaters dabei, diesmal aber blieb er auf dem Hof. Er schaute zu, wie der Vater zuvor Gülle aus der Pumpe am Hof in seinen Traktoranhänger füllte, um sie auf dem Feld aufzubringen.

Vater nachgeahmt

Der Vierjährige schaltete während des Spielens die Güllepumpe ein, wie er es beim Vater gesehen hatte. Der 40-jährige Vater bekam von der Aktion nichts mit. Drei Kubikmeter Gülle ergossen sich über Grundstücke und Straßen und flossen in ein Bachbett, wo sich die Gülle sammelte. Nachdem der Bauer den Zwischenfall bemerkte, rief er die Feuerwehr, auch der Landesgeologe wurde informiert.

Eine Landesstraße wurde wegen des Vorfalls gesperrt. Insgesamt mussten zwei Löschfahrzeuge und 20 Feuerwehrleute anrücken um die Reinigung vorzunehmen. Mittels einer Akkupumpe wurde die Gülle auf ein Feld gepumpt. Eine Gefahr für die Umwelt besteht laut Landeschemiker nicht.